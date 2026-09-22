В Подмосковье обсудили подготовку к пуску отопления в МКД, где идет капремонт

По вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду в домах, где идет капремонт, особый упор делается на систему отопления, сообщил зампред правительства Московской области Дмитрий Сватковский.

«К 15 октября мы должны все работы закончить. Сегодня 82% объектов готовы», — сказал Сватковский в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов.

По его словам, практически все дома к пуску отопления готовы, есть вопросы только по 4 МКД, каждый отрабатывается в индивидуальном порядке. Пять округов уже максимально готовы к пуску тепла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работа правительства региона строится на внимании к запросам, пожеланиям и предложениям жителей.

«Вся наша работа строится от запросов наших жителей, от их проблем, жалоб, предложений и пожеланий. От того, что каждому человеку хочется видеть меняющимся вокруг себя — подъезд, дом, лес, система образования, здравоохранения. Уверен, все это прекрасно понимают. Вопрос в том, как в каждом большом и малом городе Подмосковья обеспечить те самые программы, которые дадут результат, доверие и взаимопонимание», — сказал Воробьев.

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