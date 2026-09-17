Газовики выявили 6 самовольных замен колонок в Подмосковье

Шесть случаев самовольной замены газовых колонок выявили на юго-востоке Подмосковья с середины августа по 15 сентября 2026 года. Из-за попадания воды в газопроводы без газа временно оставались 130 квартир, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Самовольную замену газовых проточных водонагревателей за последний месяц зафиксировали в Малаховке городского округа Люберцы, Лыткарине, Озерах и Коломне. Без газоснабжения временно оставались 20, 50, 20 и 8 квартир соответственно.

Еще два случая произошли в Жуковском. В одном доме газ временно отключили в 20 квартирах, в другом — в 12. Во всех шести случаях при самостоятельной замене приборов вода попала в газопроводы многоквартирных домов.

Затраты на аварийно-восстановительные работы понесут жильцы, самовольно заменившие оборудование. Самостоятельно ремонтировать или менять газовые приборы запрещено.

Заявку на замену или ремонт оборудования следует подать через региональный портал госуслуг. С 1 марта 2026 года техническое обслуживание, замену и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования могут выполнять только специалисты газораспределительной организации, которая транспортирует газ до приборов.

Подробная информация о газовой безопасности и обслуживании оборудования размещена на официальном сайте АО «Мособлгаз».

Фото носит иллюстративный характер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.