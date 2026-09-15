В Подмосковье обновили более 13 тыс опор ЛЭП за последние пять лет

Энергетики с 2021 года отремонтировали и установили в Подмосковье более 13,2 тыс. опор линий электропередачи, почти 1,6 тыс. ЛЭП и свыше 2,4 тыс. трансформаторных подстанций, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 2021 года в Московской области реализуют программы технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства. Работы направлены на поддержание нормативных параметров оборудования, снижение износа, повышение надежности электроснабжения и сокращение числа технологических сбоев.

За пять лет в Подмосковье отремонтировали и установили более 13,2 тыс. опор линий электропередачи, а также отремонтировали и реконструировали почти 1,6 тыс. ЛЭП. Энергетики обновили свыше 2,4 тыс. трансформаторных подстанций и расчистили от древесно-кустарной растительности более 3 тыс. гектаров трасс.

С прошлого года темпы обновления и ремонта электросетевой инфраструктуры увеличили. Это позволило создать задел для дальнейшего повышения надежности электроснабжения жителей региона.

«Программы техобслуживания и ремонта электросетей в Московской области нацелены на обеспечение допустимых параметров работы линий, исключение повреждений из-за износа, повышение надежности электроснабжения и сокращение сбоев. Это не разовая кампания, а планомерное укрепление регионального комплекса, снижающее частоту сбоев и создающее основу для дальнейшего повышения надежности», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.