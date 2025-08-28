Врач рассказала, чем кормить школьника, чтобы он не заболел

«Начало учебного года — всегда стресс для иммунитета и нервной системы. Число контактов в закрытом помещении с другими детьми резко возрастает, существенно повышается нагрузка на иммунную систему. А новые правила, люди, интеллектуальные нагрузки — все это повышает уровень стресса. Даже если кажется, что ребенок прекрасно справляется, с удовольствием ходит в школу, важно поддержать его в этот период адаптации», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что в противном случае усталость будет накапливаться, стресс может «догнать» спустя несколько недель — в октябре, ноябре. Чтобы поддержать здоровье, важно наладить питание и режим дня, следить за балансом нагрузок и отдыха.

«Важно, чтобы в рационе были мясо, рыба, яйца, молочные продукты — они в буквальном смысле служат строительным материалом для иммунной системы, роста и восстановления тканей. Если их поступает достаточно, ребенок легче переносит нагрузки и быстрее восстанавливается после ОРВИ. Сложные углеводы (каши, хлеб из цельного зерна) помогают поддерживать стабильный уровень энергии, сохранять внимание и работоспособность», — разъяснила врач.

Демьяновская уточнила, что овощи и фрукты обеспечивают организм витаминами, минералами и антиоксидантами, они поддерживают иммунитет, помогают усваиваться другим питательным веществам, снижают последствия стресса.

«Прогулки на свежем воздухе помогают безопасно выводить излишки гормона стресса — кортизола. Обычно достаточно хотя бы часа активного движения в день: подойдут прогулки после школы, игры во дворе, катание на велосипеде или просто поход в парк. В результате улучшается настроение, снижается уровень тревоги, лучше работает иммунная система», — отметила специалист.

Невролог предупредила, что учебные нагрузки важно вводить дозировано. Лучше не записывать ребенка сразу в несколько кружков и секций, а вводить занятия постепенно.

«Организм тратит много сил на адаптацию к школе, и дополнительный стресс может обернуться переутомлением и уязвимостью для инфекционных заболеваний. Лучше дать ребенку время привыкнуть к основным нагрузкам, прежде чем вводить дополнительные», — заключила Демьяновская.