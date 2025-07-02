Врач назвала три способа, как поддержать здоровый иммунитет

Даже в пасмурную и сырую погоду иммунитет можно поддержать. Для этого есть три способа — не лениться, разнообразно питаться и вовремя ложиться спать, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Сложная система иммунитета

«Иммунитет — сложная система, работа которой напрямую зависит от огромного количества факторов: сколько человек двигается, что ест, как спит. Чтобы его укрепить, важно проанализировать особенности образа жизни и скорректировать их. Если человек питается однообразно или скудно и не заботится о том, чтобы с пищей поступали все необходимые питательные вещества, организму будет сложнее поддерживать здоровье иммунной системы — синтезировать антитела, производить иммунные клетки, эффективно бороться с вредоносными микроорганизмами», — сказала Уланкина.

Она добавила, что недостаток белка снижает способность организма производить лимфоциты и макрофаги, которые отвечают за распознавание и уничтожение патогенов, дефицит витамина С ослабляет защиту слизистых оболочек, а нехватка цинка замедляет реакцию иммунной системы.

Важность рациона и сна

«Чтобы иммунитет хорошо работал, критически важно, чтобы рацион был разнообразным и сбалансированным. Чтобы уменьшить риск воспаления, лучше ограничить употребление сахара, консервированных продуктов, фастфуда. Не менее важен сон. Хронический недосып даже на 1–2 часа снижает активность Т-лимфоцитов — клеток иммунной защиты, которые распознают и уничтожают инфицированные и поврежденные клетки. А значит, человек чаще болеет, а выздоровление и восстановление занимает больше времени», — рассказала врач.

Уланкина отметила, что к тому же, недостаток сна приводит к хроническому стрессу.

«Если уровень гормона кортизола не успевает восстанавливаться и все время повышен, страдают иммунная система и обмен веществ, а риск развития хронических заболеваний значительно увеличивается. Взрослому человеку для качественного восстановления сил нужно спать не менее 7–8 часов в темном, прохладном и тихом помещении», — поделилась специалист.

Поддержание физической активности

Специалист подчеркнула, что важно также следить и за поддержанием физической активности. Изнурять себя тренировками не стоит, но двигаться хотя бы 30–40 минут в день нужно обязательно.

«Выбор занятий зависит от физической формы, состояния здоровья, занятости. Если не получается регулярно выбираться в спортзал или на пробежку, можно выбрать и менее затратные упражнения: полезна будет ходьба в быстром темпе, йога или пилатес, танцы — даже в домашних условиях. Во время таких нагрузок улучшается кровоток, ткани лучше насыщаются кислородом, нормализуется состояние иммунной и эндокринной системы», — заключила эксперт.