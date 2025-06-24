Местные продукты, каши и белок: как обеспечить здоровье и развитие малыша

Врач Мурзина: в год питание малыша должно быть более разнообразным и насыщенным

К первому дню рождения малыш обычно знаком с базовыми вкусами, и теперь его питание может и должно становиться более разнообразным и насыщенным. Важно также заботиться о балансе между белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами, сообщила РИАМО врач-неонатолог высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина.

По ее словам, рацион ребенка в возрасте от одного года должен включать разнообразные продукты.

Это должны быть овощи и фрукты — основной источник витаминов и клетчатки. Следует отдавать предпочтение местным и сезонным продуктам. Покупные овощи необходимо тщательно мыть и по возможности очищать от кожуры.

«Злаки и крупы важны для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Полезны гречка, овсянка, рис и кукуруза — они легко усваиваются и не содержат глютен. Из них варят каши, которые можно готовить как на воде, так и на молоке», — сказала Мурзина.

Она уточнила, что мясо и рыба — основные источники белка и железа. Мясо рекомендуется давать три раза в неделю, а еще три дня заменять его рыбой. После года допустимо включение красной рыбы, но в умеренных количествах. Рыба — обязательный элемент рациона, так как содержит омега-3 жирные кислоты и йод. Мясо предпочтительно использовать в виде фрикаделек, тефтелей, рагу — блюда можно делать интересными на вид и вкус, например, запекая тефтельки в рисе.

Важны, по мнению неонатолога, молочные и кисломолочные продукты. Сбалансированное питание невозможно без них. После года можно давать молоко, не заменяя им кефир, а дополняя рацион. Молоко хорошо использовать для каш и омлетов. Кефир остается важным источником ферментов и пробиотиков. Суточная норма творога — до 100 г. Является ценным источником кальция и легкоусвояемого белка. Лучше готовить дома, но допустимы и качественные детские варианты.

Что касается яиц, то до года — только желток, после — можно добавлять и белок, например, в омлетах. Это безопасный и полезный способ введения полноценного белка. Макароны и хлеб лучше выбирать из твердых сортов пшеницы. Включаются как замена каш или картофельного пюре. Хлеб предпочтительно белый, в ограниченных количествах.

«Разрешены специальные детские печенье и хлебцы, которые можно использовать для перекусов», — добавила доктор.

Она отметила, что супы также являются источником жидкости и питательных веществ. Лучше готовить на овощном или легком мясном бульоне, без добавления соли и специй.

«Годовалый ребенок нуждается в разнообразном, сбалансированном питании с учетом возрастных особенностей. Мясо, рыба, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты и достаточное количество жидкости — основа его здоровья», — подчеркнула Мурзина.

Она предупредила, что не стоит придерживаться вегетарианства в этом возрасте — организму необходим животный белок для полноценного роста и развития. Также важны режим сна, дневные прогулки и стабильный распорядок дня.