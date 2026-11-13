В Серпухове открыли фотовыставку об уходящем образе русской деревни

Фотовыставка «Памятник деревне» открылась 12 ноября в Серпуховском историко-художественном музее. Экспозиция будет работать до 14 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Памятник деревне» разместилась в кафе «Музеум» галереи «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея. В экспозицию вошли 30 черно-белых работ фотографа Владимира Гришина, члена союза фотохудожников России.

Автор сделал снимки во время фотоэкспедиций по деревням Московской, Тульской и Калужской областей. Фотографии показывают пейзажи, сельский быт, сложные условия жизни и примеры возрождения деревень. Кадры из разных мест складываются в единый образ русской деревни.

Владимир Гришин занимается художественной фотографией с 2004 года и уже 17 лет возглавляет Пущинский фотоклуб при Доме ученых. Его работы получили признание профессионального сообщества. Фотограф — лауреат, дипломант и призер множества фотоконкурсов.

Выставка открыта до 14 декабря. Возрастная маркировка — 0+. Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.