Встал посреди дороги: скорая в Видном не смогла проехать к подавившемуся ребенку

Скорая в Видном не смогла проехать к задыхающемуся ребенку из-за припаркованного посреди дороги автомобиля, сообщает Telegram-канал «Мое Видное» .

Медики выехали на вызов к ребенку, который подавился. Однако подъехать непосредственно к дому, где находился задыхающийся пациент, они не смогли.

Проезд им перекрыл автомобиль, который был припаркован прямо посреди дороги. В Сети появились кадры, где можно увидеть стоящую во дворе машину — она заблокировала дорогу карете скорой.

В итоге медикам пришлось останавливаться у соседнего дома и бежать оттуда, а ситуация требовала быстрой реакции.

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