Компания пригрозила блогерше штрафом в 500 тыс за сравнение товара с аналогом

Компания пригрозила иркутской блогерше штрафом в 500 тыс. рублей за сравнение ее товара с более дешевым аналогом.

Кристина рассказала, что сначала купила малину в шоколаде от известного бренда, а затем попробовала более бюджетный аналог от известной сети пиццерий. Своим мнением после дегустации девушка поделилась в личном блоге, после чего с ней связался представитель компании, пригрозив штрафом в размере 500 тыс. рублей.

«За честный обзор малины в шоколаде — 500 000 рублей? Вы серьезно?!», — возмутилась пользователь bessa.lovaa в соцсетях.

При этом, по словам девушки, иркутская команда пиццерии поддержала Кристину и подарила три пиццы без каких-либо обязательств с ее стороны.

Кристина добавила, что уважает людей, создающих большие бренды, но считает, что даже с маленькими блогерами можно вести диалог без давления.

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