В Сергиево-Посадском округе сносят два аварийных жилых дома

Демонтаж двух расселенных домов в Краснозаводске и Сергиевом Посаде планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Краснозаводске демонтируют дом №5 в Больничном переулке. Двухэтажное деревянное здание 1959 года постройки площадью около 530 кв. м признали аварийным из-за высокой степени физического износа строительных конструкций. Жильцов 16 квартир расселили по государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

В Сергиевом Посаде начался снос дома №5 на улице Маслиева. Двухэтажное деревянное здание площадью чуть более 430 кв. м построили в 1958 году. Со временем дом утратил эксплуатационную пригодность и был признан аварийным. Жильцов 12 квартир также расселили по региональной программе.

После переселения жителей оба дома включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Сейчас здания демонтируют, затем территории расчистят от строительного мусора. Работы планируют завершить до конца 2026 года.

Всего в Сергиево-Посадском округе выявили 422 объекта незавершенного строительства. Из них 311 объектов, или 74%, уже снесли, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства. Работа продолжится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.