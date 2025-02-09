МК: троих пострадавших при пожаре на Электрозаводе в Москве выписали из больницы

В Москве из больницы выписали троих мужчин, которые пострадали в результате пожара в здании бывшего Электрозавода вечером 8 февраля, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что все трое работали в мастерской по изготовлению электрических шкафов. Во время пожара они надышались продуктами горения, это и стало причиной госпитализации.

На данный момент жизням и здоровью мужчин ничего не угрожает. Медики приняли решение отпустить пациентов домой.

Пожар в здании бывшего Электрозавода произошел вечером 8 февраля. Эпицентр возгорания находился на втором этаже, но очень быстро распространился по зданию. Потушить его удалось за час до полуночи.

Самостоятельно эвакуироваться в первые минуты пожара успели 120 человек. Еще 90 потребовалась помощь пожарных, они не смогли покинуть здание из-за отрезанных дымом и огнем путей. Позднее в больницу за помощью обратились 16 человек. Пятерых госпитализировали, но их жизням ничего не угрожает.

Момент эвакуации людей попал на видео как снаружи горящего здания, так и внутри. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.