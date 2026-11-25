Фотограф в Вологде отретушировала родинку ребенку и попала под суд

В Вологде фотографа обязали выплатить компенсацию школьнице, которой она отретушировала родимое пятно на фото, сообщает РЕН ТВ .

В Вологде мама одной из учениц сама проводила фотосессию для школьного альбома. Перед печатью она отправила родителям оригинальные кадры на согласование.

Другая родительница одобрила два снимка, на которых было видно родимое пятно на лице ее дочери. Но фотограф без разрешения убрала его — эти отретушированные фотографии и вошли в альбом.

Для ребенка эта особенность внешности оказалась болезненной темой. Девочке потребовалась помощь психолога. Ее мать обратилась в суд, потребовав 100 тысяч рублей компенсации.

Тот установил, что фотограф нарушила право девочки на неприкосновенность изображения и изменила внешность ребенка, удалив ей родинку на фото. В итоге с фотографа взыскали 30 тыс. рублей в пользу школьницы и еще 10 тыс. — в пользу ее матери.

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