Бывшая жена Сарика Андреасяна Алена Гера, которая родила ему двоих сыновей, рассказала, что Лиза Моряк стала причиной их с режиссером развода.

Алена раскрыла в соцсетях, что видимого конфликта у нее с актрисой нет. При этом женщине поступало несколько просьб «не беспокоить госпожу Моряк». Также Алену попросили не посещать премьеры фильмов, где снимался ее сын.

Бывшая жена режиссера намекнула, что Моряк увела его из семьи.

«Так что, скорее, этот конфликт есть. Но для меня это какая-то понятная история. Когда мужчина уходит от одной женщины к другой, у нее формируется определенный набор комплексов и страхов. Со временем они активизируются», — сказала Алена в сторис.

В другом посте женщина указала, что Лиза «действительно стала причиной очень спонтанного развода», но Алена даже благодарна за это. Сейчас она строит семью с другим мужчиной, по словам женщины, ее жизнь стала намного лучше.

Она также попросила отстать от нынешней жены экс-мужа.

«А от Моряк пора отстать. Девочка запуталась. Девочка устала сопротивляться страху бумеранга», — написала Алена.

Ранее Лиза Моряк опубликовала ролик, в котором спародировала Викторию Лопыреву, оказавшуюся рядом с ее мужем на светском мероприятии. Актриса порадовалась, что супруг не обращает внимания на других женщин. После этого Лопырева написала, что подобное поведение «выглядит жалко».

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