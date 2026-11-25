«Аэрофлот» ограничит обмен и возврат авиабилетов менее чем за сутки до вылета

«Аэрофлот» с 1 декабря запретит обменивать и возвращать билеты менее чем за сутки до вылета. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Изменения коснутся тарифов эконом- и комфорт-класса. Согласно новым правилам, обмен билета более чем за 24 часа до времени вылета будет доступен со сбором. При этом билеты по тарифам «Базовый», «Микс базовый», «Бюджет» останутся невозвратными.

Менее чем за 24 часа до вылета — обмен недоступен даже платно. Возврат можно оформить только на тарифах «Оптимум», «Микс Оптимум» и «Плоский» вне зависимости от времени до вылета.

На линии Москва — Санкт-Петербург для тарифов «Шаттл» и выше сохраняется возможность бесплатной замены рейса в день вылета — можно будет вылететь на 12 часов раньше или позже назначенного времени при наличии мест в том же классе.

Также «Аэрофлот» вводит новый уровень платы за возврат в размере 25% от стоимости тарифа, который будет применяться для некоторых билетов класса «Комфорт».

Кроме того, авиаперевозчик с 1 декабря разрешит оформить возврат билета в течение 12 часов после покупки. Эта опция будет называться «Выбор без риска».

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