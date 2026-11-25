сегодня в 20:28

Мужчина покончил с собой в ТЦ в Нижневартовске

В торговом центре «Флагман» в Нижневартовске погиб 41-летний мужчина, сообщает URA.RU .

По предварительной информации источника, близкого к правоохранительным органам, речь может идти о самоубийстве.

Происшествие случилось вечером 24 ноября возле магазина на втором этаже. В полицию о нем сообщили сотрудники скорой помощи. Сейчас проводится проверка.

Очевидцы рассказали, что мужчина находился рядом с магазином Fix Price.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.