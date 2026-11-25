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Решил прогуляться: пассажир вышел на взлетную полосу в Шереметьеве

Пассажир после прилета в аэропорт Шереметьево решил прогуляться. Он проигнорировал осадку в автобус и пошел прямо по взлетной полосе, сообщает Baza .

Инцидент произошел рано утром. Мужчину заметили на рулежной дорожке, он двигался в сторону взлетно-посадочной полосы. Из-за этого вылеты пришлось задержать.

Нарушителя оперативно задержали и передали правоохранителям. Почему он решил проигнорировать правила безопасности, неизвестно.

Ранее в столице 32-летний мужчина прыгнул на железнодорожные пути на станции метро «Выхино». Его привлекли к ответственности за опасный поступок и арестовали на пять суток.

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