Мужчина в Москве прыгнул на ж/д пути и попал под арест на 5 суток

В столице 32-летний мужчина прыгнул на железнодорожные пути на станции метро «Выхино». Его привлекли к ответственности за опасный поступок и арестовали на пять суток, сообщает прокуратура города Москвы.

Мужчина нарушил правила пользования метрополитеном и требования транспортной безопасности. На опубликованных кадрах видно, как он прыгает на рельсы, какое-то время стоит на путях, а затем перебегает на другую сторону платформы.

Нарушителя привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности). Его арестовали на пять суток.

В прокуратуре напомнили, что за нарушение транспортной безопасности гражданам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей и административный арест на срок до 10 суток.

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