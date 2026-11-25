Жители Подмосковья старше 18 лет смогут бесплатно пройти онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи 28 ноября с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

День открытых дверей пройдет в субботу, 28 ноября, в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. Жители старше 18 лет смогут получить консультацию онколога, обследовать кожу на наличие новообразований и пройти скрининг для оценки рисков злокачественных заболеваний дыхательной и пищеварительной систем.

«Выявление онкологического заболевания на ранней стадии позволяет начать лечение своевременно и с большей эффективностью. Именно поэтому так важна регулярная диагностика. В предстоящие выходные жители Подмосковья смогут бесплатно пройти обследование в центрах амбулаторной онкологической помощи. С начала года такой возможностью воспользовались более 6 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Женщины смогут пройти цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез в зависимости от возраста. Для мужчин предусмотрен ПСА-тест для выявления предрасположенности к раку предстательной железы.

Акция пройдет с 9:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований, если они есть. Адреса и телефоны для уточнения информации опубликованы на портале онкологической службы Московской области: https://onco.zdrav.mosreg.ru/news/28_noyabrya_v_podmoskove_proidet_den_zdorovya_posvyaschennii.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.