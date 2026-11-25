Конкурс чтецов «И помнит мир спасенный» прошел 24 ноября в доме культуры «Головково» Наро-Фоминского округа. Его посвятили 85-й годовщине битвы под Москвой и памяти Веры Волошиной и Зои Космодемьянской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дом культуры «Головково» организовал конкурс совместно с сельской библиотекой деревни Головково. Участники выступали очно и дистанционно, представляя свое прочтение известных поэтических произведений о Великой Отечественной войне.

В конкурсе участвовали воспитанники дошкольных отделений и учащиеся Лицея имени Героя России Веры Волошиной, представители творческих коллективов домов культуры «Головково» и «Восток». К ним присоединились ученики наро-фоминских школ № 6 и № 4 имени В. В. Завадского, а также воспитанники Дома творчества № 1 имени Веры Волошиной города Наро-Фоминска.

Выступления оценивало жюри из представителей дома культуры и библиотеки, а также методиста военно-патриотического клуба «Память» Наро-Фоминского историко-краеведческого музея.

Все победители и участники получили почетные грамоты. Организаторы поблагодарили педагогов и наставников за подготовку детей и помощь в сохранении исторической памяти.

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«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.