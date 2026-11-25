сегодня в 15:18

Дорожные и коммунальные службы Одинцовского округа работают в усиленном режиме из-за снегопада. К уборке привлекли 170 единиц техники и 716 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Снегопад, начавшийся накануне в Подмосковье, по прогнозам синоптиков, продолжится до вечера. К утру в отдельных районах региона высота снежного покрова достигла 20 сантиметров.

Всю ночь 12 комбинированных дорожных машин проводили патрульную очистку муниципальных дорог Одинцовского округа и обработку противогололедными материалами. С 4 часов утра началась расчистка тротуаров, автобусных остановок и проезжей части.

На муниципальной дорожной сети работают 40 единиц техники — 15 комбинированных дорожных машин и 25 тракторов, а также 71 дорожный рабочий.

Дворы и общественные территории убирают 645 сотрудников с помощью 130 единиц техники. В первую очередь они расчищают подходы к подъездам, пешеходные дорожки и внутридворовые проезды.

По мере выпадения осадков расчищенные участки будут повторно убирать и обрабатывать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.