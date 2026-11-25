Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха площадью 13,5 гектара в Жуковском завершат до конца года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В парке устанавливают садовый борт, обустраивают подстилающие и финишные слои, прокладывают инженерные сети, трубопроводы водоснабжения и водоотведения, монтируют кабельные линии и основания под фундаменты. На объекте работают 51 специалист и 21 единица техники.

Новый участок продолжит первую очередь благоустройства вдоль ее южной границы. Парк соединят с лесопарком «Треугольный лес» пешеходным участком улицы Гарнаева длиной около 500 метров. Там уже есть скамейки, освещение, детская и спортивная площадки.

Проект объединит территории в единую рекреационную систему, доступную в том числе маломобильным гражданам. Основой парка станет аллея авиаторов с новыми деревьями и стендами об авиастроении. Завершать ее будет музей с авиационной экспозицией рядом с существующим макетом Ту-144.

Молодежную зону обустроят на пересечении троп у бывшего тира. Здесь появятся памп-трек, скейт-парк, площадка для народных игр, а центром станет пространство для общения с амфитеатром и столами для настольного тенниса. Детскую зону расширят новой площадкой с игровыми элементами и сценариями для разных возрастов.

Дорожно-тропиночную сеть оптимизируют, а функциональные зоны первой очереди расширят, сохранив естественный лесной характер территории. Малые архитектурные формы будут напоминать об объектах, которые раньше находились в парке.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.