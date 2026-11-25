МегаФон запустил 5G на двух горнолыжных курортах — «Роза Хутор» в Краснодарском крае и «Манжерок» в Республике Алтай. Сеть пятого поколения доступна в том числе на высоте более 2000 метров над уровнем моря, а скорость мобильного интернета может превышать 200 Мбит/с, сообщила пресс-служба компании.

На «Розе Хутор» сеть пятого поколения работает на высоте 2320 метров: в зонах отдыха и ресторанах, на участках канатной дороги и на главной смотровой площадке хребта Аибга. На курорте проложено около 105 км горнолыжных трасс. По данным big data оператора, он особенно популярен у туристов из Самарской, Волгоградской и Свердловской, Волгоградской и Самарской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

На «Манжероке» сеть охватывает Манжерокское озеро и прилегающие жилые комплексы, а также район нижней станции канатной дороги. За последний год протяженность трасс курорта выросла до 81 км. По этому показателю он уступает в России только «Розе Хутор». Чаще всего сюда приезжают петербуржцы и москвичи, а также жители ЯНАО, ХМАО, Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей.

Для запуска инженеры оператора задействовали дополнительный высокочастотный диапазон и провели рефарминг: перераспределили часть частот LTE в пользу 5G. Благодаря этому увеличилась скорость передачи данных и снизилась задержка соединения в местах с большим числом пользователей, что особенно актуально во время пиковой нагрузки, когда тысячи мобильных устройств работают одновременно.

«Горы — одна из самых сложных территорий для развития мобильной связи. При этом требования туристов к качеству интернета здесь ничуть не ниже, чем в городах, — отметил директор департамента по развитию и оптимизации радиосети МегаФона Евгений Бабахин. — Сегодня мало просто совершить звонок с вершины — люди хотят делиться впечатлениями в реальном времени, вести трансляции прямо со склонов и пользоваться интернетом без перебоев в местах массового скопления туристов. Именно на такие сценарии мы ориентируемся, поэтапно развивая сеть пятого поколения».

Сеть 5G оператор уже развернул в 11 городах России: Магнитогорске, Твери, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Подключиться могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Остальным абонентам доступна опция Мега5G — она позволяет пользоваться интернетом на скорости 5G даже там, где сети пятого поколения пока нет.