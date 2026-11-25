Фото - © Электрический счетчик на площадке общего коридора в многоквартирном доме для переселенцев/Медиасток.рф

Собственники квартир в ряде домов Московской области перейдут на прямые договоры с Мосэнергосбытом. Первые квитанции за декабрь 2026 года поступят в январе 2027 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В сообщении указаны две даты перехода: во вступлении — 1 ноября 2026 года, в основном тексте — 1 декабря. Письменно заключать договор не требуется, он действует бессрочно. Электроэнергию на общедомовые нужды продолжат оплачивать через управляющие организации.

В перечень вошли адреса: • п. Ленинский — ул. Старо-Нагорная, 29, 31; • п. Развилка — Римский пр-д, 5; • Сычево Волоколамского округа — ул. Мира, 2, 3, 4, 6; • д. Курово Дмитровского округа — ул. Сосновая, 15, корп. 1; • Домодедово, мкр. Востряково — ул. Ледовская, 31, корп. 2; • д. Аристово, Красногорск — ул. Светлогорская, 6; ул. Центральная, 4, 6; • Мытищи — ул. Юбилейная, 18; • д. Шолохово, Мытищи — б-р Михаила Герасимова, 8; • Апрелевка — ул. Пролетарская, 20; • Голицыно — Промышленный пр-д, 2, корп. 1, 2, 3; • Подольск — Октябрьский просп., 7А; • Ивантеевка — ул. Прокудина, 6; • Ильинский, Раменское — ул. Театральная, 6а; • п. Спартак, Раменское — 15; • Голубое, Солнечногорск — Парковый б-р, 3, корп. 2; • Вербилки, Талдом — мкр. Черемушки, 1; • Монино, Щелково — мкр. Георгиевский, ул. Генерала Ковачевича, 3, корп. 1 и 7, корп. 2; • Химки — ул. Юннатов, 21, корп. 17; • Электросталь — ул. 2-я Поселковая, 22.

Показания нужно передавать ежемесячно с 15-го по 26-е число. Доступны приложения «Дом. Ресурс» и «Мой Мосэнергосбыт», сайты https://domres.ru/ и my.mosenergosbyt.ru, сервис оплаты электроэнергии и чат-бот на сайте поставщика, сервис во «ВКонтакте», терминалы в офисах Мосэнергосбыта, МФЦ Москвы и МосОблЕИРЦ. Телефон — +7 (499) 550-88-99, короткий номер для абонентов Ростелекома в области — 13-55.

Счетчики, подключенные к автоматизированной системе учета, передают данные самостоятельно. Уточнить подключение можно по телефону +7 (499) 550-95-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.