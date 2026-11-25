Кадеты изучили экспозицию «Путь к Победе» и узнали об испытаниях, через которые прошли солдаты Великой Отечественной войны. Панорамные экспозиции и мультимедийные комплексы помогли школьникам познакомиться с событиями военных лет.

Особое внимание участники экскурсии уделили залам «Подвиг Народа» и «Битва за Москву», где представлены подлинные реликвии защитников столицы.

«Дети, которые выбрали путь служения Родине, которые стали кадетами, должны знать свою историю», — подчеркнул начальник Одинцовского отдела вневедомственной охраны майор полиции Е. Э. Ястребов.

Он отметил, что музей позволяет не только прочитать о войне в учебнике, но и увидеть свидетельства подвига предыдущих поколений. Экскурсию посвятили сохранению исторической памяти и воспитанию ответственности у будущих защитников Отечества.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.