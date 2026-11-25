Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени В. М. Гордеева 23 ноября представил юбилейную программу на сцене театра Моссовета. Зрители увидели фрагменты классических спектаклей и хореографические миниатюры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Вечер открыл документальный фильм об истории коллектива. Затем артисты представили двухчасовую программу. Художественный руководитель театра, народный артист СССР Вячеслав Гордеев стал режиссером и ведущим концерта. Он рассказал о пути труппы от ансамбля при Московской областной филармонии до академического театра.

Со сцены зачитали поздравление губернатора Андрея Воробьева. Телеграммы прислали российские и зарубежные театры, партнеры и поклонники. Худрук Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский отметил верность коллектива классике.

«Вот уже сорок пять лет мы несем зрителю русскую классику, созданную нашими великими предшественниками», — сказал Вячеслав Гордеев.

В «Палитре жизни», поставленной Гордеевым на музыку Шопена, выступили заслуженные артисты России Анна Щербакова и Дмитрий Котермин. В сюите «Вальпургиева ночь» из оперы Гуно «Фауст» участвовали Мстислав Арефьев (Вакх), Алена Таценко (Вакханка), Георгий Сорокин (Пан), Анна Богданова, Анна Геладзе и Наталья Серебренникова (Нимфы), а также артисты театра.

Екатерина Нечаева и Фарход Камолов исполнили «Цыганское па-де-де» из балета «Маринула». Финалом стали танец басков и па-де-де Жанны и Филиппа в их исполнении из «Пламени Парижа» Бориса Асафьева.

Студентки второго курса Красногорского хореографического училища представили композицию «В листве зеленой шелестит весна», ученицы ГИТИСа — танцевальную фантазию. Театр сотрудничает с обоими заведениями. Гордеев входит в государственную экзаменационную комиссию училища, лучших выпускников приглашают в труппу. В ГИТИСе он преподает «Искусство балетмейстера», руководит мастерской на балетмейстерском факультете, заведует кафедрой хореографии и является профессором.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.