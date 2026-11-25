Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 24 ноября вместе с жителями оценил ход строительства надземного перехода через железную дорогу у ЖК «Рублевский». Его планируют открыть в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик ООО «Мостэнергострой» довел готовность перехода до 54%. Пролетную конструкцию полностью собрали и покрасили. С одной стороны готов лестничный сход, с противоположной опора готова на 80%. Рабочие готовятся к армированию и бетонированию пешеходной части. На площадке задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

«До конца декабря подрядчик планирует завершить все монолитные работы, а в январе приступить к остеклению. Закончить строительство рассчитываем до конца февраля 2027 года. При этом прорабатываем с подрядчиком возможность открыть переход для пешеходов раньше, еще на этапе остекления. Для этого необходимо организовать безопасный огороженный проход», — сообщил Андрей Иванов.

Переход свяжет село Немчиновка и рабочий поселок Новоивановское. Более 14 тысяч жителей близлежащих районов смогут безопасно пересекать железную дорогу и получат удобный доступ к станции МЦД «Немчиновка», Минскому шоссе и социальной инфраструктуре. Переход остеклят, оборудуют лифтами и приспособят для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.