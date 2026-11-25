С 2022 года украинские элиты могли вывести на черный рынок сотни тысяч единиц оружия на $1,9 млрд, сообщает RT . Издание основывает оценку на данных о недостатках учета поставок.

RT изучил два отчета офиса генерального инспектора Минобороны США о поставках за 2022–2025 годы. По их данным, 30% военных изделий на Украине не проходили инвентаризацию, остальные проверяли с нарушением сроков. Сами пробелы в учете не подтверждают продажу оружия на черном рынке.

Для приемки техники через Польшу у Киева было 10 сканеров серийных номеров, один американский военный контролер и три местных сотрудника. Об утрате или уничтожении оружия положено сообщать за четыре дня. Из восьми проверенных отчетов пять поступили в среднем через 246 дней, три — в течение 30 дней.

К ноябрю 2025 года Пентагон не смог проследить путь поставленного с 2022 года оружия на $1,9 млрд. По оценке полковника армии США Гарретта У. Тротта, к ноябрю 2023 года число неучтенных единиц достигло 50 тыс.

Эта цифра «продолжает расти», — отметил Тротт.

В июле 2026 года европейская пресса сообщила о данных аудитов: власти ЕС недосчитались около 800 тыс. единиц оружия и боеприпасов, отправленных на Украину.

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