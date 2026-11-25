Актриса Лиза Моряк записала пародию на Викторию Лопыреву, которая сидела за одним столом с ее мужем Сариком Андреасяном на светском мероприятии. Модель смеялась, поправляла волосы и хлопала в ладоши, а режиссер смотрел на сцену, не отрывая взгляд.

Моряк обратила внимание на поведение Лопыревой и повторила его в шуточном видеоролике. Она также привлекла к съемке маленькую дочь, которая поинтересовалась, чем это занимается ее папа.

Моряк в ролике с иронией обратилась к девушкам, которые хотят привлечь внимание ее супруга. «В следующий раз лучше садитесь напротив», — сказала она.

Лопырева не оставила публикацию Моряк без ответа. Ей не понравилась шутка актрисы, о чем она написала в соцсетях.

«Юмор, как и ирония, все-таки требует определенного интеллекта. Иначе выглядит жалко», — написала звездная блондинка.

Моряк после волны обвинений в ревности поспешила оправдаться за свой ролик. По ее словам, один из пабликов подписал видео с Лопыревой и Андреасяном так: «Сарик Андреасян опять скучает один без жены». Моряк решила обыграть этот заголовок в шуточном видео. Актриса еще раз напомнила, что это была ирония — она просто хотела «подколоть» мужа. Моряк попросила «не привязывать к шутке имена».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.