Политтехнолог Михаил Павлив заявил, что преступные группировки Европы осваивают на Украине военные технологии и получают боевой опыт, сообщает RT .

По мнению Павлива, Украина рискует повторить судьбу частично признанного Косово. Он считает, что украинские военные могут перейти в организованную преступность, и сравнивает этот сценарий с судьбой участников Армии освобождения Косово.

«Украина — это территория, где в реальном времени происходит наиболее частое применение всех видов беспилотных технологий военного характера, в том числе морских. Такой международный обмен преступным боевым опытом. И технологии, применяемые на Украине, апробируются всеми крупнейшими мафиями, с которыми контактирует киевский режим. Если вы думаете, что какая-то марокканская мафия или алжирская в Европе не пользуется опытом Украины и не учится на Украине, это ошибочное мнение», — сказал Павлив.

Политтехнолог также полагает, что ситуация создает условия для бесконтрольной передачи оружия криминальным группировкам других стран.

Павлив родился в Донецке и работал в украинской политике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.