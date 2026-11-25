сегодня в 19:49

В Солнечногорске убирают снег тракторами и вручную

Коммунальные службы Солнечногорска 25 ноября работают в усиленном режиме из-за снегопада. Дворники расчищают пешеходные зоны и подходы к социально значимым объектам, в том числе участки, куда не может заехать техника.

Городские службы Солнечногорска устраняют последствия снегопада с помощью тракторов и ручного труда. Особое внимание уделяют пешеходным зонам и подходам к социально значимым объектам.

На улице Маяковского, в районе Солнечного суда, несколько рабочих лопатами и скребками разбивают наледь и очищают тротуары до асфальта. Вручную также убирают снег в узких местах, недоступных для крупногабаритной техники.

25 ноября рабочие начали смену в 4:00, чтобы к началу рабочего дня расчистить основные магистрали и подходы к учреждениям. Уборка продолжается до вечера, несмотря на продолжающийся снегопад.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.