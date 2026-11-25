Неизвестные бросили на кладбище в Красноярском крае хряка. Животное вынуждено было голодать и медленно умирать среди снега и холода. К счастью, ему на помощь пришли волонтеры организации «Мой ангел».

Брошенному хряку всего один год. Он голодал и замерзал на кладбище. Животному приходилось разрывать снег в поисках еды. Питался он листьями и ветками.

Узнав о погибающем Фунтике, волонтеры сначала пытались найти для него хозяев. Однако никто не хотел содержать хряка — некоторые даже выражали намерение «сделать из него шашлык».

«Мы объединились и начали искать выход, сперва хозяев, потом, поняв, что люди хотят сделать из него только шашлык, стало ясно, что рано или поздно кто-то приедет и убьет его», — рассказали в волонтерской организации.

Но чудо все-таки произошло. Неравнодушные люди согласились взять хряка на передержку.

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