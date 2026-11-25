Впала в кому: водитель в Липецке протащил девочку по асфальту 50 м и скрылся

Школьница впала в кому, попав под колеса автомобиля в Липецке. Водитель скрылся с места ДТП, но его нашли и задержали, сообщает «112» .

Девочка возвращалась вечером от репетитора, когда на нее наехала легковушка. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Судя по ним, машина протащила ребенка по асфальту примерно 50 метров, после чего уехала.

Пострадавшую девочку заметили не сразу, так как было уже темно. Она лежала в ледяной каше под дождем и снегом, пока на нее не наткнулись случайные прохожие. Они вызвали скорую помощь.

Девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и общим переохлаждением. Сейчас она находится в коме в крайне тяжелом состоянии.

Водитель, сбивший ребенка, задержан. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.