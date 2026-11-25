Журналистка Ксения Собчак ответила главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной после поста последней о заявлении в РКН на ее интервью.

Ранее Собчак удалила со своего канала интервью с блогерами Андреем Григорьевым-Апполоновым, Игорем Синяком и Хилми Форксом, так как Роскомнадзор усмотрел в них признаки экстремизма. Чуть позже Мизулина написала, что она пожаловалась в РКН на эти выпуски.

«Удивительное, конечно. Когда доносчик не просто строчит доносы, но потом еще и хвастается „это я, я, Я это написал, товарищ начальник“. Моя лапочка», — ответила Собчак.

Она отметила, что сейчас Мизулина выполняет «функции доносчицы и удобной девочки для заявления».

«Жаль, что нет вполне ожидаемого решения для людей с минимальным пониманием уместности. А то там в копилке и новые кожаные штаны с „дыркой в мир фантазий“, и открытый рот у паха гитариста на сцене Кремлевского дворца», — добавила журналистка.

По ее словам, были и прочие «преступления» против вкуса, таланта и адекватности.

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