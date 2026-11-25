Мизулина заявила, что именно она сообщила в РКН об интервью Собчак

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила , что Роскомнадзор принял решение об ограничении доступа к ряду интервью журналистки Ксении Собчак по ее запросу.

Ранее организация Мизулиной обратилась в РКН и МВД в связи с выходом одного из этих интервью. В ролике Собчак вела беседу с представителем ЛГБТ*-движения.

Глава Лиги безопасного интернета назвала выпущенные журналисткой материалы «провокацией и бесовщиной». Она попросила РКН и полицию проверить их.

Специальные ведомства провели экспертизу и приняли решение ограничить доступ к ряду интервью Собчак с представителями ЛГБТ*-движения.

«На днях мы получили ответ от ведомства о принятии решения об ограничения доступа к этому видео и ряду других на указанном ресурсе журналиста», — сказала Мизулина.

В среду Собчак сообщила своей аудитории, что вынуждена удалить из своего YouTube-канала несколько популярных выпусков. Роскомнадзор усмотрел в них признаки экстремизма.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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