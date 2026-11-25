Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 54,5 тыс. заявлений на перераспределение земельных участков через электронный сервис. Лидерами по числу обращений стали Дмитров, Раменское и Руза, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала 2026 года жители Подмосковья направили более 54,5 тыс. заявлений на перераспределение участков через электронный сервис министерства имущественных отношений Московской области. В Дмитрове услугой воспользовались 3 658 человек, в Раменском поступило 2 794 обращения, в Рузе — 2 518.

«Перераспределение земель позволяет собственникам привести границы участков в более удобное состояние, устранить неудобные конфигурации и рациональнее использовать территорию. Услуга предоставляется в электронном формате, чтобы жители могли оформлять необходимые документы без лишних визитов в учреждения», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Процедуру также называют «прирезкой». Она позволяет присоединить к участку прилегающую государственную или муниципальную землю для исправления изломанных границ, чересполосицы и других недостатков конфигурации.

Заявление можно подать на региональном портале госуслуг. Сначала нужно подготовить схему расположения участка и направить ее на согласование в администрацию округа. Решение принимают в течение 15 рабочих дней. После утверждения границ новый участок ставят на кадастровый учет. Затем собственник заключает соглашение с муниципалитетом и оплачивает присоединяемую землю. Узнать ее стоимость можно до подачи заявления с помощью чат-бота в мессенджере МАКС.

Искусственный интеллект отслеживает прохождение процедуры и после кадастрового учета автоматически формирует заявление на заключение соглашения, которое поступает в администрацию. Также предусмотрена предварительная проверка участков на ограничения, способные помешать перераспределению.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.