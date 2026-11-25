В Павловском Посаде откроют выставку картин из пластилина «Мир без границ»

Выставка «Мир без границ» откроется 25 ноября в выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде. Она объединит более 30 пластилиновых картин молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Авторы работ — молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из отделения реабилитации социального центра «Павлово-Посадский». Выставка призвана привлечь внимание к талантам и творческому потенциалу людей с инвалидностью, поддержать их стремление к самореализации и показать, что искусство не имеет преград.

Экспозиция включает более 30 картин, выполненных в технике пластилинографии — рисования пластилином на твердой основе. При общей технике исполнения каждая работа отличается индивидуальной манерой.

Посетители увидят сюжеты русских народных и авторских сказок, персонажей советских и современных мультфильмов, а также зарисовки, посвященные Новому году, Масленице и Дню Победы.

Выставка будет работать до 10 декабря по адресу: Московская область, Павловский Посад, площадь Революции, 9. Возрастная категория — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.