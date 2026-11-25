сегодня в 14:23

В Серпухове обсудили уборку снега и обслуживание счетчиков

Глава Серпухова Алексей Шимко 24 ноября провел совещание с управляющими организациями по вопросам содержания многоквартирных домов. Участники рассмотрели обращения жителей, работу приборов учета и готовность к уборке осадков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании Алексей Шимко призвал управляющие организации усилить работу с обращениями жителей по вопросам содержания многоквартирных домов.

«В числе наиболее частых тем — несвоевременный вывоз мусора, отопление, содержание придомовых территорий, уборка подъездов и ремонт. По каждому направлению необходимо усилить работу и своевременно отрабатывать поступающие заявки», — отметил Алексей Шимко.

Глава муниципалитета также поднял вопрос исправности и своевременного обслуживания оборудования. При выходе прибора учета из строя плату начисляют по среднему потреблению или нормативу. В результате жители могут платить больше, чем фактически потребляют.

Исправная работа счетчиков необходима для оплаты фактического потребления ресурсов. После установки прибора специалисты контролируют его работу в течение 72 часов.

Управляющие компании должны быть готовы оперативно устранять последствия осадков. Всю уборочную технику необходимо зарегистрировать в системе РНИС. Администрация готова помочь управляющим организациям с оформлением.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.