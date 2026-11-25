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Автобус № 982 не вписался в поворот из-за погодных условий в столице. Пассажиры объединились в «единую лошадиную силу» и толкают общественный транспорт, сообщает «МК: срочные новости» .

Большой автобус не вписался в поворот на Николо-Хованской улице. Пассажиры вышли на улицу и пытаются сдвинуть транспорт с места.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как москвичи усердно стараются. Они раскачивают обледеневший автобус, но он слишком тяжелый.

Снегопады накрыли столичный регион 25 ноября. Задержано и отменено более 350 рейсов, опаздывают поезда. Коммунальщики работают в усиленном режиме.

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