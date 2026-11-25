сегодня в 12:33

Время отправления шести поездов Московской железной дороги (МЖД) изменено из-за плохих погодных условий на территории Рязанской области 25 ноября, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Поезд № 4 Москва — Кисловодск отправится не ранее 12:00 вместо 8:17.

Поезд № 240 Москва — Воронеж отправится не ранее 12:30 вместо 8:09.

Поезд № 12 Москва — Анапа отправится не ранее 17:00 вместо 10:50.

Поезд № 239 Воронеж — Москва отправится не ранее 20:30 вместо 16:11.

Поезд № 238 Москва — Воронеж отправится не ранее 19:00 вместо 16:49.

Поезд № 131 Москва — Орск отправится не ранее 19:00 вместо 15:00.

Пассажирам отправят СМС с информацией об изменениях.

Фактическое расписание поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

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