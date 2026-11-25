Опоздание до 6 часов: 6 поездов МЖД задерживаются из-за непогоды
Время отправления шести поездов Московской железной дороги (МЖД) изменено из-за плохих погодных условий на территории Рязанской области 25 ноября, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
- Поезд № 4 Москва — Кисловодск отправится не ранее 12:00 вместо 8:17.
- Поезд № 240 Москва — Воронеж отправится не ранее 12:30 вместо 8:09.
- Поезд № 12 Москва — Анапа отправится не ранее 17:00 вместо 10:50.
- Поезд № 239 Воронеж — Москва отправится не ранее 20:30 вместо 16:11.
- Поезд № 238 Москва — Воронеж отправится не ранее 19:00 вместо 16:49.
- Поезд № 131 Москва — Орск отправится не ранее 19:00 вместо 15:00.
Пассажирам отправят СМС с информацией об изменениях.
Фактическое расписание поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
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