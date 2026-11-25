Молодые жители стационарного отделения социального центра «Дмитровский» посмотрели фильм «Живая книга» в кинотеатре «Пионер» и пообщались с Никитой Кологривым и Денисом Матросовым, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Поездку в кинотеатр «Пионер» организовала Марина Нетребко совместно с фондом «Чистые души». После показа «Живой книги» молодые жители стационарного отделения социального центра «Дмитровский» обсудили идею и сюжет фильма, а также актерскую работу. Особое внимание уделили игре юных актеров. Зрители поделились впечатлениями и задали вопросы о создании картины.

Встреча продолжилась совместной фотосессией и разговором о творческих планах. Участники вместе с Денисом Матросовым и Никитой Кологривым обсудили возможность написать сценарий нового фильма и привлечь к этой работе молодых жителей стационарного отделения.

Организаторы и участники договорились продолжить общение и рассмотреть варианты новых встреч и совместной творческой работы. В социальном центре отметили, что такие мероприятия помогают молодым людям знакомиться с современным кинематографом, общаться с представителями творческих профессий и включаться в новые проекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.