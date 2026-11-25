Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко прошелся по бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который отговорил украинское правительство заключить мирный договор с Россией в начале спецоперации.

Медведев отметил, что сейчас Джонсон выступает за немедленный ввод войск НАТО на территорию Украины. При этом он уверен, что в этом случае войны РФ с Североатлантическим альянсом не случится, потому что «русские просто испугаются».

«Если такое, не дай Бог, случится, Джонсона надо всенепременно повесить прямо на Трафальгарской площади. Чтобы волосатая сарделька болталась в назидание потомкам. И пусть неделями висит и воняет, как в Средние века», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он также отметил, что «повесить» Джонсона можно и в другом месте, потому что его родного города Лондона уже не будет к моменту окончания войны.

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