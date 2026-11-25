Европа уже расходует запасы газа: цены этой зимой могут взлететь до $1 тысячи

Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут приблизиться к 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. На стоимость топлива будут влиять погода, скорость отбора запасов из хранилищ и возможный отказ от российского сжиженного природного газа с января 2027 года. Об этом РИАМО рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Европейские страны уже израсходовали около 13% газа, закачанного в хранилища летом. Дальнейшая динамика запасов будет во многом зависеть от того, насколько холодной окажется зима. При этом, как отметил эксперт, оценивать ситуацию только по уровню заполненности хранилищ недостаточно.

«Погодные условия во многом будут определять спрос на газ предстоящей зимой. Еще один значимый фактор — возможный отказ от российского СПГ с января 2027 года. Возможности для замещения этих поставок существуют, как и для сокращения потребления газа», — пояснил Скрябин.

Почему запасов газа может оказаться недостаточно

Сам по себе быстрый отбор топлива из хранилищ еще не означает, что Европе грозит дефицит. Однако значение имеют не только текущие объемы запасов, но и то, насколько быстро страны смогут пополнять их за счет импорта и сокращения потребления.

По словам Скрябина, при критическом истощении хранилищ европейским покупателям придется активнее конкурировать за поставки сжиженного природного газа, в том числе с Китаем. Чтобы привлечь дополнительные объемы топлива, им может потребоваться предлагать более высокие цены.

Кроме того, если запасы будут быстро сокращаться, Европе может понадобиться раньше начать закачку газа в хранилища к следующему отопительному сезону. Это также способно поддержать стоимость топлива весной.

Сколько будет стоить газ зимой

Даже если дополнительные поставки СПГ помогут компенсировать сокращение импорта из России, погодный фактор и конкуренция за топливо могут сохранить давление на цены. При холодной зиме потребность в газе для отопления вырастет, а значит, странам придется активнее расходовать запасы и искать дополнительные объемы на рынке.

«В целом, по нашей оценке, текущей зимой цены на газ могут приблизиться к 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров», — заключил Скрябин.

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