Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева представила рейтинг на заседании комиссии совета Федерации по развитию креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов.

«В Балашихе работают 175 таких компаний, а в Одинцовском городском округе — более 170. На третьем месте в этом рейтинге «самых вкусных» округов Подмосковья — Химки, где расположены почти 160 таких предприятий», — пояснила Екатерина Зиновьева.

К гастрономии в креативных индустриях относят рестораны и кафе, кафетерии и кофейни, предприятия быстрого питания и самообслуживания, в том числе стритфуд, гастромаркеты и фуд-корты.

Сектор креативных индустрий объединяет 16 отраслей, включая информационные технологии, кино, моду, гастрономию и народные художественные промыслы. Гастрономия входит в число его приоритетных направлений наряду с разработкой программного обеспечения, кино и телевидением, модой и ювелирным делом, народными художественными промыслами и ремеслами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.