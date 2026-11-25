Рыбные консервы в России продолжают дорожать, причем рост затрат затронул даже традиционно бюджетную кильку в томатном соусе. При этом ее вылов в 2025 году увеличился, а производство консервов за восемь месяцев 2026-го сократилось на 13%. О причинах подорожания рыбной продукции РИАМО рассказала управляющий партнер ВМТ Консалт Екатерина Косарева.

По словам эксперта, в 2025 году рыбные консервы заметно подорожали, причем динамика различалась в зависимости от вида продукции. В рознице средняя цена консервов в томатном соусе к декабрю достигла 443,1 рубля за килограмм, увеличившись за год на 13,3%. Натуральные консервы и продукция с добавлением масла стоили в среднем 690,2 рубля за килограмм — на 13,2% больше, чем годом ранее.

В оптовом сегменте рост оказался значительно резче. В ноябре 2025 года натуральные рыбные консервы подорожали за год на 55,1%, до 400 961 рубля за тонну. Консервы в масле прибавили в цене 30,8%, до 422 958 рублей за тонну, а в томатном соусе — 27%, до 209 152 рублей за тонну. Такие данные приводит Росстат.

В 2026 году розничные цены продолжили расти, хотя темпы подорожания стали более умеренными. По данным ценового мониторинга, в июле средняя стоимость рыбных консервов в томатном соусе составляла 453,75 рубля за килограмм — на 5,5% больше, чем годом ранее. В июне натуральные консервы и продукция с добавлением масла стоили в среднем около 720 рублей за килограмм, прибавив за год 9,1%.

Почему рыбные консервы стали дороже

Основная причина подорожания — рост себестоимости сырья и производства. В 2025 году из-за неблагоприятной промысловой ситуации сократился вылов ряда важных для консервной отрасли видов рыбы. Например, вылов сардины иваси снизился примерно в десять раз, а добыча трески в Северном бассейне сократилась почти на треть.

Одновременно выросли расходы на топливо, обслуживание флота, логистику и переработку. Дополнительное давление оказали высокая стоимость кредитования и увеличение затрат на соблюдение требований регулирования.

Почему дорожает даже бюджетная килька

Отдельно стоит рассмотреть кильку в томатном соусе. Ее традиционно воспринимали как одну из самых доступных категорий рыбных консервов, однако низкая цена не означает, что продукт защищен от общего роста издержек.

Здесь складывается сразу несколько факторов: стоимость рыбного сырья, томатной пасты, растительного масла, упаковки, энергоресурсов и транспортировки. Кроме того, влияет изменение объемов выпуска. По отраслевым данным, за январь — август 2026 года производство кильки в томатном соусе сократилось на 13%.

При этом было бы неправильно объяснять подорожание исключительно дефицитом самой кильки. В 2025 году ее вылов, напротив, увеличился на 9,4%, до 79,2 тысячи тонн. Следовательно, важную роль играют затраты на переработку, производство готовой продукции и изменение структуры предложения, заключила Косарева.

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