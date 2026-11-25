Снег в Протвине начал идти в середине дня во вторник, 24 ноября, и продолжался ночью. По прогнозу, снегопад продлится до вечера среды, 25 ноября. Коммунальщики вывели на улицы технику и приступили к ручной уборке. В первую очередь расчищают пешеходные дорожки, автомобильные подъезды к социальным объектам и автобусные остановки.

Мастер дорожной службы «Комбината благоустройства» Алексей Цуркан рассказал, что его бригада работает на остановках с раннего утра. Рабочие убирают снег лопатами и посыпают площадки реагентами. Затем мини-погрузчик расчищает остановочные карманы, чтобы автобусы могли подъезжать к посадочным площадкам, а пассажиры — садиться в транспорт.

Уборка продолжается во время снегопада. К расчистке с лопатой присоединился и мастер. Работы на улице Ленина зафиксировали 25 ноября в 11:00.

Текст, фото и видео — Анна Мороз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.