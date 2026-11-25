В Химках расчищают дворы и подходы к соцобъектам после снегопада

Основные силы коммунальных служб направлены на расчистку дворов, подходов к социальным объектам и остановкам общественного транспорта. Уборка идет в жилых кварталах и на магистралях. Особое внимание уделяют подходам к школам, детским садам и железнодорожным станциям.

Во дворе дома № 4, корпус 1 на улице 9 Мая с утра работают снегоуборочная техника и бригада дворников.

«Снега выпало действительно много, но его вполне реально убрать. Работаем дружно, техника помогает. Есть места, где можно согреться и передохнуть», — рассказал дворник Бехруз Хакимов.

В пресс-службе администрации Химок сообщили, что 25 ноября на маршруты вышли 22 трактора «Беларус» с щетками и отвалами, шесть машин для обработки асфальта, два мини-погрузчика и три экскаватора. Всего в уборке задействованы 126 специалистов.

Текст, фото и видео: Максим Сафронов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.