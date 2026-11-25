В исследовании приняли участие более 3000 человек со всей России. Опрос показал, что 41% респондентов хотя бы раз тратили на распродажах больше, чем планировали.

Почти половина опрошенных (47%) покупали вещи, которые им на самом деле не были нужны. Еще 36% хотя бы раз выбирали неподходящий размер или цвет только из-за скидки, а 22% приобретали то, что у них уже есть.

Чтобы восполнить бюджет после незапланированных трат, 38% участников сокращают расходы на кафе, рестораны и доставку еды, а 29% — на развлечения. Кроме того, 6% опрошенных отдавали вещи в скупку.

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