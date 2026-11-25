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Более 350 рейсов задержали или отменили из-за снегопада в Московском регионе

Аэропорты Московского региона столкнулись с массовыми задержками рейсов из-за сильного снегопада. Всего в среду задержали или отменили более 350 рейсов, сообщает «Осторожно, Москва» .

Больше всего коррективов в расписание внес аэропорт Шереметьево. Там задержано 196 рейсов: 77 на вылет и 119 на прилет.

Во Внуково изменения коснулись 139 рейсов — задержаны 76 на вылет и 63 на прилет.

В Домодедово сейчас задержаны 15 рейсов на прилет. Еще три рейса на вылет отменены.

Сотрудники аэропортов работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить обслуживание пассажирских и грузовых рейсов. В Шереметьево почти за сутки взлетно-посадочные полосы чистили 28 раз. Во Внуково также регулярно очищают территорию аэродрома.

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