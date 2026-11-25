В Королеве расчищают от снега остановки и подходы к поликлиникам и школам
Фото - © Татьяна Филимонова
Коммунальные службы Королева с раннего утра 25 ноября продолжают уборку снега. Особое внимание уделяют остановкам общественного транспорта, подходам к поликлиникам и школам.
По словам начальника участка службы «Автобытдор» Ильи Волкова, в 6:00 на центральные улицы вышли пять комбинированных дорожных машин, 17 тракторов Минского тракторного завода со щетками и четыре — с бочками-пескачами.
Три бригады рабочих, самосвалы и мини-погрузчики приступили к уборке заездных карманов на автобусных остановках. Их очищают от снежных навалов, чтобы автобусы и маршрутки могли подъезжать для посадки пассажиров.
Рабочие с лопатами и техника расчищают проспект Королева, улицу Исаева и проспект Космонавтов. После центральной части города коммунальные службы перейдут в микрорайоны Юбилейный, Текстильщик, Новые Подлипки и Костино.
Дороги обрабатывают солью и пескосоляной смесью. В числе первоочередных задач — обработка опасных участков на улицах Молодежной и Бурково, где есть крутые подъемы.
Текст и медиа: Татьяна Филимонова.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.