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В Королеве расчищают от снега остановки и подходы к поликлиникам и школам

Коммунальные службы Королева с раннего утра 25 ноября продолжают уборку снега. Особое внимание уделяют остановкам общественного транспорта, подходам к поликлиникам и школам.

По словам начальника участка службы «Автобытдор» Ильи Волкова, в 6:00 на центральные улицы вышли пять комбинированных дорожных машин, 17 тракторов Минского тракторного завода со щетками и четыре — с бочками-пескачами.

Три бригады рабочих, самосвалы и мини-погрузчики приступили к уборке заездных карманов на автобусных остановках. Их очищают от снежных навалов, чтобы автобусы и маршрутки могли подъезжать для посадки пассажиров.

Рабочие с лопатами и техника расчищают проспект Королева, улицу Исаева и проспект Космонавтов. После центральной части города коммунальные службы перейдут в микрорайоны Юбилейный, Текстильщик, Новые Подлипки и Костино.

Дороги обрабатывают солью и пескосоляной смесью. В числе первоочередных задач — обработка опасных участков на улицах Молодежной и Бурково, где есть крутые подъемы.

Текст и медиа: Татьяна Филимонова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.