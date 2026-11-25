Циклон «Wilka» накрыл Подмосковье, но коммунальщики Котельников встретили его во всеоружии. С самого утра во дворах и на улицах города кипит работа. Первым делом очищают основные дороги и подъезды к поликлиникам, детским садам и школам. Следом за щетками по проезжей части проходит комбинированная дорожная машина — она посыпает дороги песко-соляной смесью, чтобы не образовалась наледь.

На улицах города работают 45 дворников и 10 машин МБУ «Спецтранс»: 4 метущие машины, 2 комбинированные дорожные машины, 2 дорожные машины, КамАЗ и погрузчик.

Во дворах в первую очередь расчищают входные группы и лестницы — чтобы жители могли выйти из подъезда без риска поскользнуться.

На 3-ем Покровском проезде мокрый снег с перекрестка собирает минипогрузчик, а четыре дворника помогают ему вручную — покрытие очищают основательно. Трактор со щеткой и КДМ продолжают объезжать и обрабатывать город.

На сегодняшний момент с улиц города уже вывезено 45 кубометров снега. Работа продолжается. Вечером дороги еще раз обработают песко-соляной смесью — чтобы и ночью, и утром на дорогах не было скользко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.